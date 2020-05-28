إلغاء أقدم بطولة لسباقات العدو منذ 1945 بسبب كورونا

أعلن منظمو سباق ستول جيفت إلغاء البطولة الحالية لأول مرة منذ عام 1945 على خلفية انتشار فيروس كورونا.













ويعتبر سبقا ستول جيفت أحد أقدم سباقات العدو ل ذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا، وكان من المفترض إقامة السباق في مارس الماضي إلا أنه تم تأجيله بسبب انتشار الوباء العالمي.

















وأكدت اللجنة المنظمة أنه لم يتم تحديد موعد للسباق في عام 2020، إلا أنهم يسعون بكل جهدهم لإقامة النسخة الـ139 من السباق العام المقبل.







