أزمة كورونا تعجل من عودة نجم ريال مدريد للملعب

تعافى النجم الإسباني ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني من إصابته بشكل تام حسبما أوردت صحيفة آس الإسبانية اليوم الأربعاء.
و تسبب توقف الكرة الإسبانية بسبب وباء كورونا ” كوفيد – 19 ” في جلب خبر سار للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال، بشأن أسينسيو.
و نجح اللاعب الإسباني الدولي في استغلال فترة التوقف للتعافي من الإصابة الخطيرة التي لحقت به في يوليو الماضي في مباراة مانشستر يونايتد الودية ، في ركبته اليسرى ليعود في الوقت المناسب لإكمال ما تبقى من الموسم مع زيدان و كتيبته.
و سيكون أسينسيو أحد خيارات زيدان في المباريات المتبقية من الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خاصةً مع وجود قانون الخمس تبديلات الجديد.