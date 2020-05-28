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رياضة

أزمة كورونا تعجل من عودة نجم ريال مدريد للملعب

الخميس 28/مايو/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
تعافى النجم الإسباني ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني من إصابته بشكل تام حسبما أوردت صحيفة آس الإسبانية اليوم الأربعاء.

و تسبب توقف الكرة الإسبانية بسبب وباء كورونا ” كوفيد – 19 ” في جلب خبر سار للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال، بشأن أسينسيو.

و نجح اللاعب الإسباني الدولي في استغلال فترة التوقف للتعافي من الإصابة الخطيرة التي لحقت به في يوليو الماضي في مباراة مانشستر يونايتد الودية ، في ركبته اليسرى ليعود في الوقت المناسب لإكمال ما تبقى من الموسم مع زيدان و كتيبته.

و سيكون أسينسيو أحد خيارات زيدان في المباريات المتبقية من الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خاصةً مع وجود قانون الخمس تبديلات الجديد.
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