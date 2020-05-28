خبير يحذر من فقدان 75 مليون وظيفة خلال خمس سنوات.. فيديو

قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والاستشارى فى البلديات الدولية، إنه يوجد ما يقرب من 3 مليارات و300 مليون عامل بـ 213 دولة فى أنحاء العالم ومنهم مليار و600 مليون مهددين بمخاطر خلال فترة عملهم، وهم العمالة المنتظمة، وهناك 436 مليون مؤسسة مهددة بالمشكلات فى للعمل حيث تم تخفيض ساعات العمل خلال الشهور الثلاثة الماضية.





وأضاف حمدى عرفة، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" على فضائية " سكاى عربية"، ان ما يقرب من 195 مليون وظيفة تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا فى العالم، وخلال الخمس سنوات القادمة من المتوقع أن تفقد 75 مليون وظيفة فى العالم مع ظهور 135 مليون وظيفة جديدة.





وتابع أنه تم تطوير ادارة الموارد البشرية فى الولايات المتحدة لاعانة المواطنين على المعيشة، بينما يوجد فى ألمانيا 300 الف مواطن عاطل، بينما فى اسبانيا 4 ملايين عاطل، مع وجود ثبات نسبى فى العديد من الدول العربية فى أعداد العاطلين، مشيرًا إلى أنه من أكثر الوظائف التى تأثرت بجائحة فيروس كورونا هى قطاع السياحة والطيران والعقارات.





وأكد أنه من أبرز الوظائف التى ظهرت خلال فترة انتشار فيروس كورونا فى العالم خلال السنوات الثلاث الماضية هى الوظائف الخاصة بالخدمات اللوجيستية والتسويق الاليكترونى، وتوصيل الطلبات للمنازل.





وأوضح أن كبرى شركات المطاعم الكبرى طلبت 320 الف وظيفة جديدة خاصة بالديلفيرى وتوصيل الأطعمة، مضيفًا أن العاملين فى القطاع غير الرسمى والذين لا يملكون تأمينا صحيا ولا عقود عمل ويقدر عددهم بمليار و300 فرد يجب عليهم الاعتماد على التكنولوجيا والتعامل عن بعد وان يتم تصميم تطبيقات للتسويق الشبكى.