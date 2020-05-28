قبل إقرار الموازنة من البرلمان.. تفاصيل خفض الدعم عن المواد البترولية

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لإقرار موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، والتي يبدأ تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل، وتحتاج الموازنة لتفعيلها إلى موافقة البرلمان، والتي يصوت عليها باب باب.









وجاء في الموازنة الجديدة استمرار الدعم للعديد من الخدمات، في حين تم تقليص الدعم لخدمات أخرى، واستندت الموازنة في توزيع الدعم على دعم الفئات الأولى بالرعاية ووصول الدعم لمستحقيه.

















الخبز والسلع التموينية

وقد أبقت الحكومة على دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة العام المالي الجديد، وذلك بمعدل 85 مليار جنيه.









أسطوانات البوتجاز

كما أبقت موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 الدعم أسطوانات البوتجاز ، وذلك باعتبارها من الاحتياجات الأساسية لكل أسرة.









المواد البترولية

أظهرت بيانات البيان التحليلي لمشروع موازنة العامة خلال العام المالي المقبل 2020/2021 تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 46.8% مقارنة بمخصصات العام المالي الجاري.







فيما قلصت الحكومة دعم المواد البترولية بقيمة 28.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بموازنة العام الجاري 52.9 مليار جنيه، لكن ذلك لن يؤثر على الأسعار كثيرا، حيث إن هناك تراجعا في أسعار النفط عالميا، إلى جانب أن سعر المحروقات يحدد من خلال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي صدر قرار بإنشائها من قبل مجلس الوزراء.







