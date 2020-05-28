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أخبار البلد

تطبيق الحجر الصحي 7 أيام.. رحلة طيران استثنائية للمصريين العالقين من أبوظبي.. اليوم

الخميس 28/مايو/2020 - 10:32 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن رحلة طيران استثنائية لمصر للطيران اليوم، الخميس، من  "أبوظبي - مرسى علم" إلى أرض الوطن.


وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى أن السفارة أعلنت عن ترتيب رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران (أبو ظبي - مرسى علم) للمصريين المسجلين بقوائم العالقين، والمقرر أن تغادر أبوظبي اليوم، الخميس، في تمام الساعة 16.55 بتوقيت الإمارات.


وأكدت أنه سيتم تطبيق الحجز الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة سبعة أيام فقط على نفقة المواطن. 
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