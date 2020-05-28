أرخص سيارة عائلية في مصر.. السعر والمواصفات| تعرف عليها









ووفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات في السوق المصري خلال شهر مايو الجاري، فقد راح نصيب أرخص سيارة عائلية متعددة الأغراض فئة «MPV» سعة 7 مقاعد إلى سيارة شانجى M50









سعر شانجي M50 في السوق المصري









تميزت السيارة العائلية شانجي M50 من نوع «MPV» ذات الـ8 مقاعد بسعر يصل إلى 185 ألف جنيه في مصر، بالإضافة إلى تزويدها بمواصفات قياسية.









مواصفات شانجي M50









تتميز شانجي M50 بناقل حركة مانيوال خماسى السرعات، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 116 حصانا، وعزم دوران 144 نيوتن/متر.









كما يصل متوسط استهلاك سيارة شانجي M50 من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.









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أهم تجهيزات شانجي M50 :









1- جنوط 15 بوصة.

2- مكيف هواء أمامي وخلفي.

3- زجاج كهربائي.

4- مفتاح ريموت.

5- قفل مركزي.

6-راديو مع مخرج USB

7-سبويلر خلفي.





عند الاختيار يعتبر الكثير من السائقين السيارات العائلية هي الأنسب، فبالنسبة للأُسر التي يزيد عددها عن 5 أفراد تتيح السيارة العائلية حيزًا مريحًا لحرية الأفراد ووضع الأمتعة.