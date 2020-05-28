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يا رب يالله.. آخر كلمات الشهيد على علي قبل استشهاده.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 10:45 ص
الشهيد على على
الشهيد على على
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آيات أحمد
قال شقيق الشهيد المجند على على، إنه من أول شهر رمضان المبارك وهو يتابع مسلسل " الاختيار" وحصل على رقم تيلفون الفنان تامر مجدى الذى جسد شخصية شقيقه فى المسلسل، وأوضح له أنه سيظهر منذ بداية الحلقة 22 وحتى نهاية المسلسل.

وأضاف شقيق الشهيد على على، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "خلود زهران" ببرنامج " هذا الصباح"، أنه كان يعتقد أن شقيقه استشهد بطلقة عادية مثله مثل أى شهيد ولكنه اكتشف بطولته ودفاعه عن زملائه لآخر نفس، مشيرًا إلى أنه تابع المسلسل والفيديوهات التى نشرها الإرهابيون وعرف شجاعة وبسالة شقيقه.

وأوضح أنه لم يكن يعرف أن شقيقه اشتبك مع الإرهابيين وتبادل معهم الرصاص، مؤكدًا أنه سمع صوت شقيقه وهو يقاتل فى آخر أنفاسه وهو يقول " يارب يا لله".، مؤكدًا أن آخر أنفاسه كانت الدعاء لله ومناجاته ولم يقول آه.

وتابع " على قال يا الله يارب" ودى كانت آخر كلماته واحنا فخورين بيه لأنه عاش بطل واستشهد بطل وقاتل حتى آخر نفس فيه، مضيفًا أن الناس كلها عرفت كيفية استشهاد شقيقه على على لم يكن يتخيل أحد أن على قام ببطولة استثنائية كهذا.

ولفت إلى أن المسلسل سلط الضوء على الشهيد على على ودوره البطولة فى ملحمة البرث، مضيفًا أن الشهيد تمنى الشهادة فى آخر زيارة له قبل الملحمة.
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