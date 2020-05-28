تعافي 9 حالات جديدة من مصابي كورونا بالمدينة الجامعية في بني سويف

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، اليوم الخميس ، عن تعافي وخروج 9 حالات جديدة من المستشفى، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.





وقال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في بني سويف، وصل إلى 114 حالة حتى الآن، منذ بداية تشغيلها في الخامس من مايو الجاري.





ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية، الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور أسامة أحمد عبدالفتاح، والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.





إقرا أيضا :

كما هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير جموع الشعب المصري، داعيا المولى عز وجل، أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين، ويد واحدة في مجابهة الأزمات.





وأكد محافظ بني سويف ، أن كل أجهزة المحافظة، لا تدخر جهد وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة، ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة، مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسؤوليتها تجاه ادارة الأزمة، التي تمثل أولوية.



