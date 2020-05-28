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أخبار العالم

القارة العجوز تموت ..رقم مرعب لـ وفيات كورونا في أوروبا

الخميس 28/مايو/2020 - 10:37 ص
فيروس كورنا في اوروبا
فيروس كورنا في اوروبا
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صدى البلد
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل الآن، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن ضحايا فيروس كورونا المستجد، في قارة أوروبا وصل إلى أكثر من 175 ألف حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس وحتى الآن.


وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من حدوث ذروة ثانية وليس بالضرورة موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وقال الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "نحن في منتصف الموجة الأولى على الصعيد العالمي".


وأضاف: "ما زلنا في مرحلة يكون فيها المرض في طريقه إلى الارتفاع".


وتابع: "يجب أن نكون مدركين أيضًا لحقيقة أن إصابات الفيروس يمكن أن تقفز في أي وقت. لا يمكننا أن نفترض أنه لمجرد أن الفيروس في طريقه للأسفل الآن أنه سيستمر في الهبوط".


وحذر ريان من أن الذروة أو الموجة الثانية يمكن أن تأتي خلال موسم الإنفلونزا العادي، "الأمر الذي سيعقد الأمور للسيطرة على الفيروس".

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