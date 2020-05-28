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رياضة

نقل الدورى الماسي لألعاب القوى إلى روما

الخميس 28/مايو/2020 - 10:47 ص
الدورى الماسي
الدورى الماسي
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الايطالي لألعاب القوى نقل بطولة الدورى الماسي إلي العاصمة روما بعد تأجيل بطولة كأس الامم الاوروبية علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

وكان من المقرر إقامة بطولة الدورى الماسي في نابولى بسبب انشغال ملعب روما باستضافة بطولة أ
مم اوروبا والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا لتعود بطولة ألعاب القوى إلى روما . 

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وستقام بطولة الدورى الماسي في روما يوم 17 سبتمبر المقبل علي ملعب ستاديو دي مارمي . 

جدير بالذكر ان الاتحاد الايطالي للعبة الدورى الماسي يسعي لإقامته البطولة بحضور جماهير إذا سيطرت الدولة علي انتشار الفيروس قبل البطولة . 
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