نقل الدورى الماسي لألعاب القوى إلى روما

أعلن الاتحاد الايطالي لألعاب القوى نقل بطولة الدورى الماسي إلي العاصمة روما بعد تأجيل بطولة كأس الامم الاوروبية علي خلفية انتشار فيروس كورونا .





وكان من المقرر إقامة بطولة الدورى الماسي في نابولى بسبب انشغال ملعب روما باستضافة بطولة أ

مم اوروبا والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا لتعود بطولة ألعاب القوى إلى روما .





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وستقام بطولة الدورى الماسي في روما يوم 17 سبتمبر المقبل علي ملعب ستاديو دي مارمي .





جدير بالذكر ان الاتحاد الايطالي للعبة الدورى الماسي يسعي لإقامته البطولة بحضور جماهير إذا سيطرت الدولة علي انتشار الفيروس قبل البطولة .