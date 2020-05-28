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مرأة

ماسك البطاطس.. الحل السحري للبشرة الدهنية

الخميس 28/مايو/2020 - 12:00 م
ماسك البشرة الدهنية
ماسك البشرة الدهنية
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أسماء عبد الحفيظ

تعاني بعض الفتيات من مشكلة البشرة الدهنية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال ماسك البطاطس.

قدم موقع boldsky وصفة البطاطس للتخلص من البشرة الدهنية:

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المكونات
بطاطس
ليمون
ماء ورد

طريقة تحضير ماسك البطاطس:

- قطعي البطاطس الى شرائح صغيرة جدا ثم ضعيها في الخلاط واضربيها لتحصلي على شبه عصير للبطاطس.

- ضيفي لها ثلاث ملاعق من الدقيق النقي وامزجيهم معا.

- اضيفي الى الخليط ثلاث ملاعق من عصير الليمون ثم افردي الماسك على بشرتك بعد تنظيفها واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

- ضعي القليل من ماء الورد المثلج على بشرتك لتغلقي المسام وتنقي البشرة، وضعي طبقة واحدة من كريم الترطيب.

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