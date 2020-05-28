ماسك البطاطس.. الحل السحري للبشرة الدهنية

تعاني بعض الفتيات من مشكلة البشرة الدهنية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال ماسك البطاطس.
قدم موقع boldsky وصفة البطاطس للتخلص من البشرة الدهنية:
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المكونات
بطاطس
ليمون
ماء ورد
طريقة تحضير ماسك البطاطس:
- قطعي البطاطس الى شرائح صغيرة جدا ثم ضعيها في الخلاط واضربيها لتحصلي على شبه عصير للبطاطس.
- ضيفي لها ثلاث ملاعق من الدقيق النقي وامزجيهم معا.
- اضيفي الى الخليط ثلاث ملاعق من عصير الليمون ثم افردي الماسك على بشرتك بعد تنظيفها واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.
- ضعي القليل من ماء الورد المثلج على بشرتك لتغلقي المسام وتنقي البشرة، وضعي طبقة واحدة من كريم الترطيب.