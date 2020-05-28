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أستاذ كباري: تطوير الطرق أدى إلى حدوث تنمية للمناطق السكنية.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 12:09 م
تطوير الطرق
تطوير الطرق
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آيات أحمد
فال الدكتور مظهر صالح، أستاذ الكبارى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إنه خلال الفترة الاخيرة بدأت الحكومة في الاهتمام بحل مشكلة المرور والطرق فى  مصر  من خلال الاهتمام بإنشاء الطرق الجديدة والاهتمام بتطوير الطرق الحالية، مما ادى إلى تطوير المنطقة السكنية فى منطقة شرق القاهرة فى حى مصر الجديدة ومدينة نصر.

وأضاف الدكتور مظهر صالح، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن  تطوير الطرق بها أدى إلى حل مشكلة المرور واتاحة الفرصة للانتقالات بيسر وسهولة مما وفر للمواطنين حرية الانتقال وسرعة الانتقال مما طور من المنطقة.

وأوضح أن جميع الاعمال الهندسية من انشاء كبارى أو طرق تتبع مواصفات عالمية محددة وتوجد مواصفات مصرية كأى دولة لها مواصفتها ، مشددًا على جودة أعمال الطرق والكبارى والانشاءات فى مصر وتتم بصورة جيدة دون اهدار وتتم طبقًا للمواصفات.

وتابع أن مصر تهتم بالناحية العلمية فى تطبيق وتطوير الطرق والكبارى، مؤكدًا أن كل الاعمال التى تتم تكون وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.

ولفت إلى أن جودة أعمال الكبارى والطرق تضاهى دول العالم ، موضحًا أن الكبارى تربط شرق القاهرة بغرب القاهرة مما ينعكس على الاستثمارات والعديد من المشاريع فى مختلف المناطق.
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