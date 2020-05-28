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اقتصاد

التصديرى للأثاث: ضعف التسوق وراء انخفاض صادرات القطاع 24٪ خلال 2020

الخميس 28/مايو/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

تراجعت  صادرات مصر من الأثاث خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 24% لتسجل 57.827 مليون دولار مقابل 76.24 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للأثاث وحصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن صادرات القطاع شهدت انخفاضا أيضا في مارس بنسبة 33% لتبلغ 17.377 مليون دولار في مقابل 25.836 مليون دولار.


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واستحوذت 5 دول على 67.4% من إجمالي صادرات مصر من الأثاث خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 39 مليون دولار.


واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة  15 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة بما قيمته 8 ملايين دولار.

وجاءت”سلطنة عمان ” في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 6 ملايين دولار.


وبلغت قيمة صادرات الأثاث المصري إلى السودان خلال الفترة من ” يناير- مارس 2020″ نحو  5 ملايين دولار ، وللعراق نحو 5 ملايين دولار.


وسجلت قيمة صادرات الأثاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو مليوني دولار،  والأردن نحو مليوني دولار ، ولليبيا نحو مليوني دولار، ولباقي دول العالم نحو 12 مليون دولار.


وكانت صادرات الأثاث قد تراجعت العام الماضي بنحو 17% لتسجل 270.393 مليون دولار في مقابل 323.933 مليون دولار خلال 2018.

وأرجع المجلس التصديري ذلك نتيجة ضعف التسويق الذي نتج عن تراجع المشاركة في المعارض الخارجية بشكل كبير عقب تحرير سعر الصرف، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة وتراجع مخصصات المعارض الخارجية.

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