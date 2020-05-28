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محافظات

محافظ القليوبية يتابع الالتزام بالحظر وأعمال النظافة ورفع الإشغالات بشبين القناطر.. صور

الخميس 28/مايو/2020 - 01:28 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمدينة شبين القناطر لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذلك مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات المخالفة.


وشدّد الهجان، على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجول حفاظا على صحة المواطنين والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع المدينة وتابع انشاء السور الجديد امام محطة قطار شبين القناطر لمنع وقف الباعة الجائلين وأعمال رفع الاشغالات وتحرير محاضر للمحال التجارية والمواطنين المخالفه لقرار الحظر حيث تم تحرير أكثر من 10 محاضر مخالفا لقرار الحظر.

كما تفقد المحافظ، عددًا من محلات البقالة والسوبر ماركت للتأكد من توافر السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المقررة، وكذلك التأكد من إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الإشغالات والاستفادة من فترة حظر التجول فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير.

وأشاد المحافظ، بما لمسه من حرص أبناء المحافظة بتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة، وذلك إيمانا منهم بأن هذه الإجراءات تأتى في إطار حرص الدولة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

كما أكد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التواجد الميدانى بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بشن الحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وكذلك تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع المنشآت.
محافظ القليوبية يتابع الالتزام بالحظر وأعمال النظافة ورفع الإشغالات بشبين القناطر.. صور
محافظ القليوبية يتابع الالتزام بالحظر وأعمال النظافة ورفع الإشغالات بشبين القناطر.. صور
محافظ القليوبية يتابع الالتزام بالحظر وأعمال النظافة ورفع الإشغالات بشبين القناطر.. صور
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