لأسباب منها كورونا.. المجالس التصديرية: تراجع صادراتنا من السيراميك والأثاث خلال الربع الأول من 2020.. والدول العربية الأولى فى الاستيراد

10 ملايين دولار تراجعا في صادرات مصر من السيراميك خلال 3 أشهر

التصديرى للأثاث: ضعف التسوق وراء انخفاض صادرات القطاع 24٪ خلال 2020



المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري









أكدت تقارير المجالس التصديرية لقطاع الأثاث ومواد البناء تراجع الصادرات المصرية من الأثاث والسيراميك خلال الربع الأول من العام الجارى.





وقالت التقارير إن أسباب التراجع نتيجة ضعف التسويق الذي نتج عن تراجع المشاركة في المعارض الخارجية بشكل كبير، إضافة إلى أزمة فيرس كورونا وغلق بعض الأسواق الخارجية.









وتراجعت قيمة صادرات مصر السيراميك خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ ما قيمته نحو 64 مليون دولار، مقارنة بنحو 74 مليون دولار خلال نفس الربع من العام الماضي بتراجع 13.5% بقيمة تراجع 10 ملايين دولار.











وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، إلى استحواذ 9 دول " ليبيا، ألمانيا، اليمن، بريطانيا، الأردن، تركيا، السودان، فرنسا، السعودية" على 72% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 46.107 مليون دولار.

















ولفت إلى انخفاض صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 22% خلال أول 3 أشهر من العام لتسجل نحو 31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.









وصدرت مصر السيراميك والأدوات الصحية إلى 52 دولة، منها 16 دولة لم يتم التصدير لها خلال الفترة من "يناير - مارس 2019" وتتمثل في "الكونغو زائير، المجر، الكونغو برازفيل، بنين، الجزائر، سنغافورة، بروندي، مدغشقر، السنغال، السويد، بلغاريا، غانا، أستراليا، كرواتيا، بولندا، الجابون".









واستحوذت 5 دول على 80.4% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 24.941 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 10.744 مليون دولار بتراجع قدره 25%، عن قيمتها خلال نفس الربع من 2019 البالغة 14.381 مليون دولار.









وتراجعت صادرات السيراميك إلى الجمهورية اليمنية خلال أول ثلاثة أشهر من العام لتبلغ 4.782 مليون دولار في مقابل 5.285 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع 10%، و للأردن بنسبة 39% لتبلغ 3.987 مليون دولار في مقابل 6.489 مليون دولار.









وانخفضت قيمة صادرات السيراميك للسودان لتبلغ 2.404 مليون دولار خلال الفترة من " يناير- مارس 2020" في مقابل 2.488 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بتراجع قدره 3%.











على صعيد متصل، تراجعت صادرات مصر من الأثاث خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 24% لتسجل 57.827 مليون دولار مقابل 76.24 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للأثاث وحصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن صادرات القطاع شهدت انخفاضا أيضا في مارس بنسبة 33% لتبلغ 17.377 مليون دولار في مقابل 25.836 مليون دولار.





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واستحوذت 5 دول على 67.4% من إجمالس صادرات مصر من الأثاث خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 39 مليون دولار.





واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 15 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة بما قيمته 8 ملايين دولار.





وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 6 ملايين دولار.





وبلغت قيمة صادرات الأثاث المصري إلى السودان خلال الفترة من "يناير- مارس 2020" نحو 5 ملايين دولار، وللعراق نحو 5 ملايين دولار.





وسجلت قيمة صادرات الأثاث إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو مليوني دولار، والأردن نحو مليوني دولار، ولليبيا نحو مليوني دولار، ولباقي دول العالم نحو 12 مليون دولار.





وكانت صادرات الأثاث قد تراجعت العام الماضي بنحو 17% لتسجل 270.393 مليون دولار في مقابل 323.933 مليون دولار خلال 2018.





وأرجع المجلس التصديري ذلك نتيجة ضعف التسويق الذي نتج عن تراجع المشاركة في المعارض الخارجية بشكل كبير عقب تحرير سعر الصرف، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة وتراجع مخصصات المعارض الخارجية.



