لطلاب الفرق النهائية بـ تربية طنطا.. استعد للامتحانات وراجع جميع المحاضرات عبر هذا الرابط

تعرض جامعة طنطا عبر موقعها الرسمي جميع محاضراتها لطلاب الفرق النهائية بأقسام كلية التربية من خلال منظومة للتعليم عن بعد، والتي يمكن الاستعانة بها ومراجعتها في أي وقت عبر هذا الرابط

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وأوضح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تعمل على تسهيل وصول المادة العلمية للطلاب عبر التعليم عن بعد، حيث وفرت للطلاب جميع سبل الراحة والدعم للدراسة.





وقال "سبع"، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه يمكن القول إن منظومة التعليم عن بعد أثبتت نفسها واستطاعت أن تثبت نجاحا كبيرا منذ انطلاقها، كما أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يعملون بشكل مستمر في التواصل مع الطلاب للإجابة عن استفساراتهم.





وأضاف أنهم ابتكروا طرقا جديدة لتقديم المناهج والمقررات سواء عبر تطبيق للهاتف المحمول، أو بالتنسيق مع قناة الدلتا لإذاعة المحاضرات في حالة عدم توافر خدمات الإنترنت لدى الطلاب بالقرى.



وأوضح أن الجامعة قامت بنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية وإعادتها على مدار 24 ساعة، حيث تعمل على اتباع منظومة التعليم عن بعد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس والتسهيل على الطلاب فى تحصيل المقررات الدراسية والتزام المنزل، مشيرا إلى أنه تم عمل فيديو لشرح كيفية استخدام التطبيق للتسهيل على الطلاب.