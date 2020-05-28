AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الفرق النهائية بـ تربية طنطا.. استعد للامتحانات وراجع جميع المحاضرات عبر هذا الرابط

الخميس 28/مايو/2020 - 01:54 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
Advertisements
نهلة الشربيني

تعرض جامعة طنطا عبر موقعها الرسمي جميع محاضراتها لطلاب الفرق النهائية بأقسام كلية التربية من خلال منظومة للتعليم عن بعد، والتي يمكن الاستعانة بها ومراجعتها في أي وقت عبر هذا الرابط

 

اقرأ أيضا:

لمراقبي اللجان وأعضاء هيئة التدريس.. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامتك من كورونا بالامتحانات

عبر هذا الرابط .. البحث العلمي تجيب عن استفسارات الملكية الفكرية


وأوضح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تعمل على تسهيل وصول المادة العلمية للطلاب عبر التعليم عن بعد، حيث وفرت للطلاب جميع سبل الراحة والدعم للدراسة.


 

وقال "سبع"، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه يمكن القول إن منظومة التعليم عن بعد أثبتت نفسها واستطاعت أن تثبت نجاحا كبيرا منذ انطلاقها، كما أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يعملون بشكل مستمر في التواصل مع الطلاب للإجابة عن استفساراتهم.


 

وأضاف أنهم ابتكروا طرقا جديدة لتقديم المناهج والمقررات سواء عبر تطبيق للهاتف المحمول، أو بالتنسيق مع قناة الدلتا لإذاعة المحاضرات في حالة عدم توافر خدمات الإنترنت لدى الطلاب بالقرى.

 

وأوضح أن الجامعة قامت بنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية وإعادتها على مدار 24 ساعة، حيث تعمل على اتباع منظومة التعليم عن بعد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس والتسهيل على الطلاب فى تحصيل المقررات الدراسية والتزام المنزل، مشيرا إلى أنه تم عمل  فيديو لشرح كيفية استخدام التطبيق للتسهيل على الطلاب. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا: نوفر سبل جديدة للتعليم عن بعد والتواصل مع الطلاب

بعد إعلان كفاءة التعليم عن بعد 90%.. التعليم العالي: تواصل دائم مع وزارة الاتصالات لتوفير المنصات بشكل كامل.. والجامعات: تواصل واسع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. وبدائل لخدمات الإنترنت

التعليم عن بعد.. اعتراضات طلابية على استمرار التمرين الثاني ومخاوف من الامتحانات

حمل التطبيق التعليمي لجامعة طنطا.. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا: نجاح التعليم عن بعد بالجامعات في فترة وجيزة

لطلاب حقوق طنطا.. احصل على المحاضرات كاملة عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

إصابة مستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

رئيس جامعة القاهرة: لن يسمح بدخول الجامعة بدون كمامات اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

خليك فى البيت.. الداخلية تضبط 5048 شخصا مخالفا لقرار حظر التجول

دعاء الصباح للحبيب.. يجلب له الرزق ويبعد عنه كل شر يؤذيه

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

بيان حكومي جديد حول خطط مواجهة فيروس كورونا بعد قليل

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

اعتبارا من السبت.. حظر التجول من 8 مساء.. والمواصلات العامة تعود للعمل.. وهذه الخدمات مستثناة

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

الخفافيش بريئة.. تقارير طبية تؤكد تخليق فيروس كورونا معمليا

صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

الطيران يتعافي.. 100 ألف رحلة جوية تحلق في السماء للمرة الأولى منذ انتشار كورونا

الأعداء يحاولون التشكيك .. السيسى: نعيش لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة كورونا

قبل انتظام العمل الأحد المقبل.. وزير القوى العاملة: ارتداء الكمامات إجباري وتنفيذ إجراءات التباعد للعاملين.. صور

بدون زيت وقلية.. 4 طرق جديدة لتحمير البطاطس

بعد رفع حظر كورونا.. قرار جديد لسلطنة عمان بشأن رحلاتها الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجريء .. مي سليم تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

اعتقدت أنها تعاني من حصوات الكلى.. أم تكتشف حملها قبل ولادة طفلتها بساعتين

الكمامة بجنيه.. جامعة أسيوط تفتتح ثاني خط لإنتاج الكمامات| شاهد