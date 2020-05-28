بعد كسر ماسورة غاز.. ملحمة لرجال الحماية المدنية في إخماد حريق ميدان الحلمية في أقل من ساعة

السيطرة على حريق ميدان الحلمية في أقل من ساعة

بعد انفجار ماسورة غاز.. الحماية المدنية بالقاهرة تخمد النار وتنقذ ميدان الحلمية

لإصلاح الخط المكسور.. قطع الغاز الطبيعي عن منطقة الحلمية





فى أقل من ساعة، سجّل رجال الحماية المدنية بالقاهرة نجاحًا كبيرًا فى عملية السيطرة على النيران التى اشتعلت بميدان الحلمية نتيجة كسر ماسورة غاز طبيعى ، حيث نجحت القوات فى الانتهاء من محاصرة كرات اللهب نهائيًا .









وكان ميدان الحلمية بحى المطرية قد شهد انفجار ماسورة غاز أثناء القيام بأعمال الحفر بالمنطقة، ويرجح أن يكون الانفجار نتيجة أعمال الحفر بالمنطقة مما تسبب فى كسر الماسورة و حدوث الانفجار.





وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق هائل بميدان الحلمية دائرة قسم شرطة الزيتون، نتيجة كسر ماسورة غاز طبيعى .





وعلى الفور جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء، إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى بمحيط منطقة البلاغ بعد ان اشتعلت النيران بصورة كبيرة مما تسبب فى إحداث حالة من الفزع لدى الأهالى ، فيما تم غلق مصدر الغاز بالمنطقة حتى الانتهاء من البلاغ .









وتزامنًا مع عمليات الإطفاء، فرض رجال المرور كردونا بمحيط منطقة الأعمال وعمل تحويلات مرورية.





كما أكد مصدر مسئول بـ وزارة البترول، أن شركة تاون جاس، قطعت خدمة الغاز الطبيعي بشكل جزئي في منطقة الحلمية بحي المطرية؛ بعد انفجار ماسورة غاز في أثناء القيام بأعمال الحفر بالمنطقة، من خلال لودر.









وأضاف المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشركة قامت بفصل الغاز الطبيعي عن المنطقة لحين إنتهاء قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، بعد ان دفعت بحوالي ١٠ سيارات.



