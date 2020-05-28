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محافظات

فض سوق الخميس الأسبوعي بطوخ خوفا من كورونا.. صور

الخميس 28/مايو/2020 - 01:29 م
فض سوق الخميس الأسبوعى
فض سوق الخميس الأسبوعى بطوخ للوقاية من كورونا ..صور
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حملة لإزالة الإشغالات بمعاونة قوات الشرطة وتم فض سوق الخميس الأسبوعي للمدينة وتطهير محيط السوق بالمواد المطهرة بالتعاون مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.


وقال سمير عمر نائب رئيس المدينة أن تلك القرارات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا ومنع التكدس والازدحام والتجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد أنه فور إبلاغ الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ أرسلوا قوة كبيرة وتم إخلاء السوق تماما بالإضافة دور المهندس عبد المقصود حواش رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والذي أرسل سيارة مطهرات لتطهير وتعقيم محيط السوق.

وكانت تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة الأسواق العشوائية ورفعها فورا حفاظا على حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار الفيروس.

فيما واصلت مديرية الزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين الدفع بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.

وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن السيارات المتنقلة غطت خلال الفترة الماضية عدد كبير من مدن المحافظة مشيرا إلى أن السيارات تجوب كل يوم مدينة بالتناوب على مستوى المحافظة للتخفيف عن المواطنين ومحاربة استغلال البعض برفع أسعار الخضار والسلع استغلال للأزمة.
فض سوق الخميس الأسبوعي بطوخ خوفا من كورونا.. صور
فض سوق الخميس الأسبوعي بطوخ خوفا من كورونا.. صور
فض سوق الخميس الأسبوعي بطوخ خوفا من كورونا.. صور
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