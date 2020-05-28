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تعليم

تعرف على موقف الطلاب الوافدين من الإقامة بالمدن الجامعية

الخميس 28/مايو/2020 - 01:50 م
الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين
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نهلة الشربيني

يستعد الطلاب الوافدين في الفرق النهائية في الجامعات المصرية لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي والتي سيتم الإعلان عن موعدها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر حيث حددت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقف الطلاب الوافدين من تعليق الدراسة والتي  أكدت الوزارة اتباعهم منظومة التعليم عن بعد وتخصيص أماكن خاصة بهم في المدن الجامعية.


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ومن جانبه أكدت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه منذ اليوم الأول من قرار إخلاء المدن الجامعة استثنت الوازارة الطلاب الوافدين من القرار وخصصت لهم مبان منفصلة للإقامة.

 

وأشارت " رشا" في تصريح لموقع صدى البلد، الإدارة قامت بالتنسق مع رؤساء الجامعات، ومسؤولي مكاتب رعاية الوافدين في لكل جامعة، لمتابعة منظومة التعليم عن بعد وتوافر جميع السبل التعليمية لللاب مما يسهل عليهم خوض الامتحانات التي ستطبق عليهم مثل زملائهم من الطلاب المصريين بالفرق النهائية.

 

وكانت عملت الإدارة العامة للوافدين بوزارة على عدد من الفيديوهات والصور الترويجية للجامعات في مصر ، من بينها جامعة المستقبل والجامعة الأمريكية بالقاهرة وعدد من الجامعات الأخرى ما دعت محبي دراسة التمريض ودراسة الفنون للالتحاق بكليات التمريض والكليات الفنية في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بمصر .


وضمن الحملة الترويجية ، قامت الإدارة باستعراض أماكن المدن الجامعية التي يقيم بها الطلاب خلال فترة دراستهم في مصر وذلك وذلك ضمن فعاليات مبادرة إدرس في مصر.

 

كما دشنت الإدارة قناة على يوتيوب لمبادرة "ادرس فى مصر" والتي من خلالها يتم نشر فيديو يوضح كيفية التقدم لمنح الجامعات المصرية عبر هذا الرابط

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