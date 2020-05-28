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توك شو

شاهد.. احتجاجات بين عمال المطاعم في أوروبا لإعادة تشغيلها

الخميس 28/مايو/2020 - 01:47 م
احتجاجات عمال المطاعم
احتجاجات عمال المطاعم
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محمود محسن
أذاعت فضائية "يورونيوز عربية" لقطات يظهر من خلالها تظاهر عمال مطاعم ريجا عاصمة لاتفيا، ضد سياسات الحكومة المالية الخاصة بتبعات فيروس كوروناالمتعلقة بدعم السياحة وقطاع إعداد الأكلات الجاهزة، التي تضررت بسبب القيود والإجراءات المفروضة للحد من انتشار الوباء. 

وفي مدريد تظاهر حوالي 200 طاه أمام البرلمان الإسباني لتسليط الضوء على أهمية قطاع المطاعم والفندقة في اقتصاد البلاد، إذ يساهم بنحو 6.2 في المائة من الناتج المحلي الخام، ويشغل أكثر من 1مليون و700 ألف شخص. 

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ووصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 27118 شخصًا منذ تفشي الوباء.

وأظهرت أرقام وزارة الإسبانية أنه تم الإبلاغ عن 39 حالة وفاة فقط خلال الأيام السبعة الماضية، بينما تم اكتشاف ما مجموعه 236.769 حالة إصابة منذ بداية تفشي المرض، بحسب "رويترز".

وحذرت الحكومة من أن البيانات قد تتقلب في الأيام المقبلة حيث تطبق السلطات بأثر رجعي منهجية جديدة لتسجيل الحالات والوفيات.
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