شحن 6000 طن صودا كاوية وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة YM NEPTUNE التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 120 مترا والغاطس 5 متر وذلك لشحن 6000 طن صودا كاوية من الميناء.







وأضافت أن إجمالي حركة السفن اليوم 21 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .





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وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .





كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .





وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة .