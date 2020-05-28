مقابل أن يشجع الأبيض..زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعى الأهلى..شاهد

عرضت دينا الحلو، زوجة لاعب الزمالك محمد عنتر، على مشجع الأهلي "امح الدولى" الزواج من أختها إذا قام بتحويل انتمائه الكروي من أهلاوي إلى زمالكاوي.





ورفض امح الدولى عرض دينا عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك قائلا: "أنا أهلاوي متعصب لا يمكن أشجع الزمالك"، لتخبره دينا الحلو بفشله في الزواج من أختها.





ويستعد محمد عنتر للعودة للمشاركة مع الزمالك الموسم الحالي عقب استئناف الدورى المصري بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي.





جدير بالذكر أن محمد عنتر لم يشارك مع الزمالك خلال الموسم الحالي وخرج من حسابات المدير الفني كارتيرون، واستقبل عددا كبيرا من العروض للانتقال خلال فترة الصيف.



