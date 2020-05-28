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رياضة

مقابل أن يشجع الأبيض..زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعى الأهلى..شاهد

الخميس 28/مايو/2020 - 03:03 م
دينا الحلو وامح
دينا الحلو وامح
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القسم الرياضي
عرضت دينا الحلو، زوجة لاعب الزمالك محمد عنتر، على مشجع الأهلي "امح الدولى" الزواج من أختها إذا قام بتحويل انتمائه الكروي من أهلاوي إلى زمالكاوي.

ورفض امح الدولى عرض دينا عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك قائلا: "أنا أهلاوي متعصب لا يمكن أشجع الزمالك"، لتخبره دينا الحلو بفشله في الزواج من أختها.

ويستعد محمد عنتر للعودة للمشاركة مع الزمالك الموسم الحالي عقب استئناف الدورى المصري بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي.

جدير بالذكر أن محمد عنتر لم يشارك مع الزمالك خلال الموسم الحالي وخرج من حسابات المدير الفني كارتيرون، واستقبل عددا كبيرا من العروض للانتقال خلال فترة الصيف.


@doniaelhelw

##دنيا_الحلو ##دنياالحلو ##امح_الدولي الجوازه باظت😂

♬ original sound - doniaelhelw
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