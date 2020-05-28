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محافظات

محصول مبشر بالخير.. وكيل تموين القليوبية يعلن توريد 151 ألف طن قمح

الخميس 28/مايو/2020 - 01:38 م
توريد القمح
توريد القمح
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إبراهيم الهوارى
أكد المهندس عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية استمرار أعمال توريد القمح من الفلاحين بصوامع وشون المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توريد 151 ألفا و318 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد.




وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن المحصول هذا العام مبشر بالخير وعمليات التوريد مستمرة علي قدم وساق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء تسلم المحصول من المزارعين، حفاظا عليهم وعلي العاملين بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى قرى ومدن المحافظة.

من جانبه قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف ثمنها للمزارعين خلال 48 ساعة.

وأشار محافظ القليوبية الى انه تم اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولا بأول على مدار اليوم.

وأضاف الهجان أن الدولة تولى اهتماما خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية وتعمل المحافظة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.
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