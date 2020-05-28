البنك الأوروبي والعمل الدولية يقدمان المشورة لمقدونيا الشمالية

يعد توفير فرص العمل وحماية سبل العيش والأعمال التجارية من أهداف التوصيات التي وضعتها فرقة عمل مشتركة من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) ومنظمة العمل الدولية (ILO) بتكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شمال مقدونيا.









اقرا أيضا : البترول تعيد 240 عاملًا بـ بتروجيت عالقين في الخارج بعد حظر الطيران بسبب كورونا





ويسرد تقرير ، قدم إلى السلطات في سكوبي ونشر اليوم ، مجموعة من المقترحات لتحقيق هذه الأهداف تشمل خيارات توسيع حماية العمال والأسر ما يلي:





- تقديم مساعدة مؤقتة للبطالة تدفع شهريًا بسعر موحد لمدة أقصاها ستة أشهر

إدخال فئة وسيطة من الشركات المؤهلة لتدابير الاحتفاظ بالوظائف

تمديد فترة استحقاق برنامج الاحتفاظ بالوظائف لتشمل النصف الثاني من مارس وحتى نهاية يونيو.

تمديد إضافي لقواعد الأهلية للحصول على الحد الأدنى من الدخل المضمون

إدخال دعم إجمالي تكلفة المرافق أو دعم الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض.





ويمكن أن تشمل تدابير التوظيف النشطة مزيدًا من الترويج لخطط المشاركة في العمل ، وتناوب الوظائف وخطط المتدربين ، فضلًا عن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي. تركز طرق زيادة دعم الشركات على زيادة فرص الحصول على التمويل والدعم الإداري والحوار الاجتماعي بين أصحاب المصلحة.





ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي فرقة العمل المشتركة بين البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة العمل الدولية في وقت سابق من هذا العام لدعم تطوير استجابات السياسات ، عندما تطور تهديد الصحة العامة إلى جائحة عالمي له عواقب اقتصادية خطيرة. فرضت مقدونيا الشمالية قيودًا واسعة النطاق لمنع انتشار الفيروس وتمكنت حتى الآن من الحد من عدد الوفيات إلى 116 من أصل 2039 حالة إصابة مسجلة.



