انتحلوا صفة رجال شرطة.. تجديد حبس تشكيل عصابي بمدينة نصر

أمر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، بتجديد حبس تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع انتحال صفة رجال شرطة ، والاستيلاء منهم على أموال ومتعلقات المواطنين فى مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.









بداية الواقعة عندما تلقى مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بأن مواطنين، تعرف على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" عقب عرضه شقة سكنية للبيع بدائرة القسم، واتفقا معه على التقابل بذات المنطقة لمعاينة الشقة تمهيدًا لشرائها.





وفور وصولهما للمكان المتفق عليه فوجئ 5 أشخاص يستقلون سيارة، وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا باستيقافهما وإيهامهما بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على متعلقاتهم ولاذوا بالفرار.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



