مقترحات برلمانية بتقسيم العمل لورديتين أو زيادة عدد الأيام بسبب كورونا.. ونواب: أفكار متناقضة مع الحظر وصعب تنفيذها

برلماني: تقسيم العمل إلى ورديتين بسبب التزاحم

وكيل لجنة القوى العاملة تحذر من تقسيم العمل إلى ورديتين

نائب: تقسيم العمل إلى ورديتين سيؤدي لإلغاء حظر التجول





في ظل خطة الحكومة للتعايش مع جائحة فيروس كورونا، قدم عدد من النواب مقترحا لمواجهة الفيروس وتقليل معدلات الاختلاط، يتضمن تقسيم العمل إلى ورديتين بالجهات الحكومية، وذلك لمنع التكدسات وتقليل فرص انتشار وباء كورونا.









المقترح لاقى تحفظًا من عدد أعضاء البرلمان، حيث رأوا أنه من الصعب تنفيذه، لما يمثله من تناقض مع قرار حظر التجول، وبالتالي فإن إقرار تقسيم العمل لورديتين سوف يتبعه إلغاء الحظر.









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فيما قدم نائب آخر مقترحًا بديلًا لإنهاء حالة التكدس في الجهات الحكومية، عن طريق زيادة أيام العمل إلى 6 أيام بدلا من 5 أيام، مع تقسيم العمل على مجموعات.









البداية كانت بمقترح النائب عمرو الغلاب، الذي طالب فيه بتقسيم العمل في الجهات الحكومية إلى ورديتين، حيث أكد أن تلك الجهات تعاني من تكدس شديد للغاية وتعتبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا.









وتحفظت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مقترح تقسيم العمل بين الموظفين إلى ورديتين، بداعي تقليل التكدس في العمل في فترة واحدة.





التخالط، وبالتالي حجم انتشار فيروس كورونا. وقالت النائبة سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تقسيم العمل إلى ورديتين صباحا ومساء، سوف سوف ينعكس سلبًا، ولن يؤثر على التخالط لمنع انتشار فيروس كورونا ، مشيرةً إلى أن العمل في ورديتين سوف يندرج تحته تبعات تزيد من حجم



وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن تقسيم العمل في ورديتين سيؤدي إلى وجود المواطنين في الشوارع لفترات أطول، وهذا يؤدي بالكاد إلى استمرار فتح المحال العامة طوال هذه المدة، مضيفةً أن هذا سيؤدي إلى تزايد رهيب في معدل وزمن الاختلاط.



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وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ثقافة الاختلاط عند المواطنين هي التي تحتاج إلى تغيير، والدليل على ذلك أنه خلال شهر رمضان كانت نسبة العمل متراجعة، وكان هناك حظر تجول ، لكن رغم ذلك كان هناك تكدس من المواطنين.







فيما أعلن النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقديمه مقترحًا للحكومة، وذلك لزيادة أيام العمل بالجهات الحكومية إلى 6 أيام بدلًا من 5 أيام، لتقليل التزاحم.









وطالب النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن يتم تقسيم العمل في الجهات الحكومية على مجموعتين، فبدلًا من أن يأتي الموظف الأسبوع كله، يأتي عدد محدد من الأيام، على أن يتم التبديل بين الموظفين في مجموعات، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يقلل من التكدس في الجهات الحكومية، وتقليل الاختلاط الذي يتسبب في تزايد فرص انتشار فيروس كورونا









ورفض عضو مجلس النواب، المقترح المقدم من بعض النواب بتقسيم العمل إلى ورديتين في الجهات الحكومية، وذلك لمواجهة التكدس في فترة واحدة.

















وأكد النائب حسن السيد، أن تقسيم العمل إلى ورديتين سوف يؤدي إلى مشكلة في تطبيق حظر التجول ، مما يتسبب في مشكلة أكبر.









وأوضح النائب أن وجود ورديتين سوف يجبر الحكومة على إلغاء حظر التجول، وهذا يعد مشكلة، باعتباره من ضمن الإجراءات الاحترازية الأساسية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.