إبراهيموفيتش يعود للسويد بعد إصابته

كشفت صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية عن عودة زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان إلى موطنه السويد، بعد تعرضه للإصابة في تدريبات الروسونيري.
وتعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للإصابة في تدريبات ميلان الجماعية هذا الأسبوع، وسط اشتباه بإصابته بتمزق في وتر أكيلس الذي كان سينهي مسيرة اللاعب الاحترافية.
ولكن تنفس إبراهيموفيتش الصعداء بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي أكدت سلامة وتر أكيلس، حيث تعرض فقط للإصابة في عضلة الساق اليمنى، ومن المقرر أن يعود للملاعب من جديد في شهر يونيو المقبل.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش استغل فترة إصابته للسفر إلى موطنه السويد، والبقاء هناك لمدة أسبوع، قبل أن يعود إلى ميلانو منتصف الأسبوع المقبل لإجراء بعض الفحوصات.