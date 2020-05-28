AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة أزمة كورونا.. ونتكاتف معًا لتخطى المحنة

الخميس 28/مايو/2020 - 02:03 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
محمود مطاوع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقدر الجهود التى تقوم بها الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، كما أكد تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه اليوم، الخميس، مع الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء: "تكاتفنا معًا هو السبيل لتخطى هذه المحنة التى يمر بها العالم، ومصر دومًا قيادة وحكومة وشعبًا، تتكاتف فى وقت الأزمات، لتحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة لهذا الوطن وأبنائه".
Advertisements

ترشيحاتنا

مسح: نصف الأمريكيين فقط يعتقدون أنهم سيحصلون على لقاح كورونا حال تم تطويره

شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخميرة يوميًا

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

زهقنا بس حكمة ربنا.. رامي جمال يحذر جمهوره من ذروة كورونا

هجوم على عمرو محمود ياسين بسبب دعم شيكابالا

توقف الدوري لم يمنعه.. مرتضى منصور يواصل إثارة القضايا الشائكة

AdvertisementS

بيان حكومي جديد حول خطط مواجهة فيروس كورونا بعد قليل

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

اعتبارا من السبت.. حظر التجول من 8 مساء.. والمواصلات العامة تعود للعمل.. وهذه الخدمات مستثناة

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

الخفافيش بريئة.. تقارير طبية تؤكد تخليق فيروس كورونا معمليا

صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

الطيران يتعافي.. 100 ألف رحلة جوية تحلق في السماء للمرة الأولى منذ انتشار كورونا

الأعداء يحاولون التشكيك .. السيسى: نعيش لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة كورونا

قبل انتظام العمل الأحد المقبل.. وزير القوى العاملة: ارتداء الكمامات إجباري وتنفيذ إجراءات التباعد للعاملين.. صور

بدون زيت وقلية.. 4 طرق جديدة لتحمير البطاطس

بعد رفع حظر كورونا.. قرار جديد لسلطنة عمان بشأن رحلاتها الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجريء .. مي سليم تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

اعتقدت أنها تعاني من حصوات الكلى.. أم تكتشف حملها قبل ولادة طفلتها بساعتين

الكمامة بجنيه.. جامعة أسيوط تفتتح ثاني خط لإنتاج الكمامات| شاهد