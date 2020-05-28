رئيس الوزراء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة أزمة كورونا.. ونتكاتف معًا لتخطى المحنة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقدر الجهود التى تقوم بها الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، كما أكد تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.







