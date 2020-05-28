شاهدًا على عظمة الجندي المصري.. مقترح برلماني بتحويل مبنى كمين «البرث» بسيناء إلى مزار أثري

توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بتسجيل مبنى كمين "البرث" بشمال سيناء ضمن المباني التراثية في مصر.





وقالت النائبة في مقترحها اليوم الخميس: "إن مبنى كمين "البرث"، أصبح جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية لشعب مصر بعد عرض مسلسل الاختيار ومدى تأثر كل شعب مصر بالأحداث البطولية لأبناء القوات المسلحة المصرية، وبالتالي لابد من تخليد هذا المبنى كتراث ومزار تاريخي يحكى قصص البطولة لكل الأجيال".





وأضافت "الشبراوي": "أن المقومات اللازم توافرها لاعتبار مبنى ما ، من المباني التراثية ، تتوافر جميعها في مبنى كمين "البرث" الذي يخلد حقبة هامة من تاريخ مصر، وحدثًًا مهمًا في نفوس المصريين، شاهدًا على عظمة الجندي المصري الذي ضرب أعظم الأمثلة فى الوطنية والتضحية والفداء والاستشهاد من أجل الدفاع عن الوطن والكرامة".





وأكدت، "على ضرورة ترميم هذا المنزل بشكل فنى يحفظ طابع المعارك والهجمات التي شهدها المنزل ويتحول إلى مزار أثري مكشوف يتضمن كل المقتنيات من أسلحة وملابس وغيرها التي تسجل هذه البطولات وتخلدها عبر التاريخ لتشهد ببطولات شعب مصر عبر التاريخ على أرض سيناء الحبيبة".