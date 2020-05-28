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محافظات

18 محكمة.. كيف استعدت محاكم المنيا لعودة العمل بها؟

الخميس 28/مايو/2020 - 03:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أيمن رياض
وسط إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد 48 ساعه فقط لعودة العمل بالمحاكم حيث أنهت 18 محكمة جزئية وكلية في المنيا، بالإضافة إلى 3 دوائر جنائية اليوم الخميس استعداداتها لاستئناف العمل بدوائرها السبت المقبل، بتطبيق منظومة للوقاية من الأمراض الوبائية وفيروس كورونا المستجد.

شملت تحديد أعداد المتقاضين والمحامين، ووضع مقاعد متباعدة وبوسترات إرشادية للجلوس.

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كما شملت الإجراءات عدم دخول القاعات إلا لمرتدي الكمامات، وتنفيذ خطة التباعد، وعدم التزاحم على المكاتب، وقيام الحرس بتنفيذ منظومة الوقاية، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير والحفاظ على النظافة العامة .

وإعادة تنظيم المقاعد، ولصق منشورات على أبواب القاعات وعدم الدخول دون كمامة، والتعقيم قبل وبعد عقد الجلسات، والتشديد على أعمال النظافة العامة وتوعية المترددين.

كما تم تشكيل مجموعات عمل داخل 18 محكمة 11 جزئية و7 محاكم كلية، بالإضافة إلى 3 دوائر جنائية بمجمع المحاكم بمدينة المنيا، لتنفيذ قرارات وزير العدل وتوجيهات رئيس محكمة المنيا الابتدائية بالقيام بأعمال التعقيم والتطهير ووضع البوسترات على المقاعد للمتقاضين .

ولجان متابعة للمرور على المحاكم، للتأكد من تنفيذ منظومة الوقاية من وباء كورونا، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة العدل.

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