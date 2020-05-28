محافظ المنيا: توريد 272 ألف طن قمح للشون والصوامع

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا استمرار أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية بجميع مراكز المحافظة.





بلغ إجمالي كمية الاقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى الآن 272 الفا و906 أطنان و664 كيلو منها 1726 طنا 82 كيلو جراما بمصر العليا،102572 طنا و303 كيلو جرامات للقابضة للصوامع، 47282 طنا و836 كيلو جراما بقطاع المطاحن، 121325 طنا و443 كيلو جراما للبنك الزراعى، وذلك منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضى.





ومن ناحية أخرى واصلت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص جنوب المنيا، اعمال النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة من القري التابعة للمركز، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة من نقاط تجميعها بقرية اتليدم باستخدام معدات الوحدة المحلية.





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كما تابعت الوحدة المحلية أعمال الصيانة الدورية والاحلال والتجديد لأعمدة الانارة حيث شملت قري بني حسن وأبو جناح والشيخ تمي، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات بصفه دورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع، والاستمرار في تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظمة النظافة العامة وخلق بيئة صحية نظيفة لمنع انتشار الفيروس.





وتفقد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ابوقرقاص أعمال تركيب بلدورات شارع بورسعيد بمدينة ابوقرقاص، وكلف إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بإزالة أى إشغالات تعوق أعمال الرصف بالطريق .

وقال إن أعمال الرصف تجرى تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا ضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى مركز ومدينة أبوقرقاص .

كما أكد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف نظرًا لأهمية استخدام الشارع وإنجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء عن مستخدمي الطريق.