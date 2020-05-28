إزالة 812 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

بالتنسيق قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

قال المحافظ، ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ازالت 39 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 5 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 375 مترا مربعا، و27 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3305 أمتار مربعة، 7 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1940 مترا مربعا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الاربعاء، 812 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3925 فدانا و17 قراريط و32 سهما، و2984 حالة إزالة مباني بمساحة 409386 مترًا مربعة.



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شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.