رغم وقف التنسيق الأمني.. لقاءات بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس، تفاصيل اللقاءات التي تمت بين أطراف فلسطينية وإسرائيلية خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا ووقف التنسيق الأمني بين الجانبين.





وذكر موقع "والاه" العبري، أن الأيام الأخيرة شهدت عدة لقاءات بين المسؤولين الفلسطينيين ومسؤولين فى الجيش الإسرائيلي رغم القرارات المعلنة بوقف كافة أشكال الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي.





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وقال "والاه" إن الجانب الفلسطيني متخوف من تصعيد أمني محتمل من شأنه تقويض سيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية، وهو السبب الأول وراء اللقاءات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي علاوة على بحث أمور تتعلق بدخول العمال الفلسطينيين لـ إسرائيل.





وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن مسبقًا عن الانسحاب من كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا ووقف التنسيق الأمني، احتجاجًا على قرار ضم الاحتلال أجزاء من الضفة الغربية يوليو القادم.





وعقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عدة لقاءات مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لبحث إجراءات وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، حيث أكد أن القرار دخل حيز التنفيذ.



