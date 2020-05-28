العربي: سعيد بتكريم خارجية اليابان.. ومليار و200 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين القاهرة وطوكيو

أكد إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى أن العلاقات المصرية اليابانية راسخة وتاريخية.





وأشار إلى وجود اقتراحات من قبل الجانبين المصرى واليابانى لضخ استثمارات يابانية فى السوق المصرى الفترة المقبلة.





وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه سعيد بتكريم توشيميتسو موتيغي وزير خارجية اليابان ، مؤكدا أنه بمثابة ترسيخ وتأكيد على العلاقات القوية بين مصر واليابان، وتأكيد على استمرار التبادل التجارى والاستثمار بين البلدين فى ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا.





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ولفت العربى أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان بلغ نحو 1.265 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 271 مليون دولار ، موضحا أن أهم الصادرات المصرية إلى اليابان هى الغاز الطبيعى المسال، المنتجات البترولية، الملابس الجاهزة، السجاد وأغطية الأرضيات، النباتات الطبية والعطرية، القطـن، السيراميـك.





ونوه إلى أن أهم الواردات المصرية من اليابان هى السيارات والجرارات، المراجل والآلات، الأجهزة الكهربائية، مصنوعات من حديد وصلب.





وأوضح أن حجم الاستثمارات اليابانية المشتركة في مصر حاليا قد بلغ نحو 880 مليون دولار بعدد 106 شركات يابانية في مصر فى قطاعات الصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، وصناعة السيارات والصناعات المغذية.





تجدر الإشارة إلى أنه التقى السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي رئيس مجلس الأعمال المصري – الياباني، وذلك بالقاهرة.







