برلمانية: مناقشة تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر





وأضافت النائبة سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الشروط التي وضعها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الأخير الذي صدر عن البرلمان، به شروط تعجيزية تحول دون خروج الموظفين على المعاش المبكر.





وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن القانون من المفترض أنه يقدم تسهيلات للموظفين بشأن المعاش المبكر، ولا يضع بنود وصفتها بالتعجيزية.





وأشارت سولاف درويش إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان جادة في مناقشة تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر.





وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش ».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إنها ستتقدم بمشروع قانون لتعديل شروط الخروج على المعاش المبكر.