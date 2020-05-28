أهم الأخبار .. رسالة الرئيس السيسي ..إتاحة الكشف عن كورونا وتوفير العلاج فى 330 مستشفى .. ونتيجة الشهادة الإعدادية بـ الجيزة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





تفاصيل نتيجة الشهادة الإعداية بمحافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة نتائج الشهادة الاعدادية حيث حصل 601 على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 99.71%.. للمزيد اضغط هنا





الحكومة: إتاحة الكشف وتوفير العلاج فى 330 مستشفى تتبع وزارتى الصحة والتعليم العالى على مستوى الجمهورية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ الخميس، لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها جميع.. للمزيد اضغط هنا





بعد اقتراب مصر من حاجز 20 ألف مصاب..السيسى: نعيش لحظة هامة من عمر الوطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار.. للمزيد اضغط هنا





زعيم المعارضة التركية: نظام أردوغان يعيش في ترف.. فيديو

أكد زعيم المعارضة التركية، أن نظام أردوغان يعيش فى ترف ثم ينكر ذلك، مؤكدًا أنه لو كان الأمر بيده فاول ما سيقوم به فى الاقتصاد هو تحقيق الادخار للدولة. وأضاف زعيم المعارضة التركية فى لقاء سابق له ...للمزيد اضغط هنا





عرض سعودي كبير لـ وليد أزارو

دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات قوية مع وليد ازارو لاعب النادي الأهلي المعار لفريق الاتفاق استعدادا لضمة خلال فترة الانتقالات.. للمزيد اضغط هنا





مدير تويتر يرد على تهديدات ترامب: أنا المسئول.. ولا علاقة لك بالموظفين

نشر المدير التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي.. للمزيد اضغط هنا





عزل منزلي.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة مخالطة مستشاره المصاب بكورونا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه بصحة جيدة ولم يكن مخالطا لمستشاره اللواء محمد سحلول الذي أعلن اليوم...للمزيد اضغط هنا