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محافظات

الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالأقصر

الخميس 28/مايو/2020 - 04:22 م
تطهير المنشآت
تطهير المنشآت
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شمس يونس

أعلن الدكتور عاطف احمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين .

 

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 للحد من انتشاره بين المواطنين .

 

وأوضح مدير الطب البيطري ان الحملات استهدفت معبد الكرنك ومجمع محاكم الأقصر وعدد 20 منزل ومبنى بمنطقة العوامية وعدد 15 جهة حكومية من الجهات التى تشهد تعاملات كثيفة مع المواطنين لتصبح معقمة بالكامل استعدادا لعودة العمل بها  وذلك بالتنسيق مع اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر والمهندس نشأت عدلى مدير الإدارة الهندسية بالأقصر .

 

واشار  إلى استمرار كافة اعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشأت الحكومية والعامة بالمحافظة ، والمناطق والشوارع التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المواطنين .

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جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية .

الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالأقصر
الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالأقصر
الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالأقصر
الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالأقصر
الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالأقصر
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