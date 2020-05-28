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محافظات

محافظ السويس يبحث خطة ما بعد العيد

الخميس 28/مايو/2020 - 04:58 م
محافظ السويس يستقبل
محافظ السويس يستقبل القيادات
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حسن غنيمة
استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم بمكتبه، اللواء رجب عبد العال مدير الأمن بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن واللواء عامر محمود عامر مدير المباحث الجنائية. 


وفي اللقاء تم استعراض تداعيات الفترة القادمة لمواجهة فيروس كورونا والخطة القادمة لتنفيذ القرارات الخاصة بالحظر والاجراءات الوقائية والاحترازية بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، ووضع خطة بالتنسيق مع مديرية الامن لتنفيذ قرارات ازالة المنازل ذات الخطورة الداهمة وقرارات ايقاف اصدار التراخيص الخاصة باقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة والتي بدأت في 24 مايو 2020 وتستمر مدة 6 شهور .


كما ناقش المحافظ خطة ازالة العشوائيات ومنع أي تعديات علي املاك الدولة بالتنسيق بين مديرية الأمن و رؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية المعنية لعودة الانضباط والنظام بالشارع والحفاظ علي املاك الدولة وحق الشعب. 
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