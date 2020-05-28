محافظ السويس يبحث خطة ما بعد العيد

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم بمكتبه، اللواء رجب عبد العال مدير الأمن بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عيد سعيد مساعد مدير الامن واللواء عامر محمود عامر مدير المباحث الجنائية.









وفي اللقاء تم استعراض تداعيات الفترة القادمة لمواجهة فيروس كورونا والخطة القادمة لتنفيذ القرارات الخاصة بالحظر والاجراءات الوقائية والاحترازية بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، ووضع خطة بالتنسيق مع مديرية الامن لتنفيذ قرارات ازالة المنازل ذات الخطورة الداهمة وقرارات ايقاف اصدار التراخيص الخاصة باقامة أعمال البناء للمساكن الخاصة والتي بدأت في 24 مايو 2020 وتستمر مدة 6 شهور .







