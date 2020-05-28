بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020بنسبة نجاح 99.71 %.





بلغ عدد المتقدمين (149152) طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 147833 طالبا وطالبة .





واشار محافظ الجيزة ان أجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 601 طالب وطالبة بينهما 425 بنات و 176 بنين.





وتصدرت ادارات أطفيح والشيخ زايد والصف والعمرانية والعياط والواحات وكرداسة اعلي نسب النجاح و بلغت نسبه النجاح بهم 100% .





كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100% .





واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99% .





ومن جانبه اكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21يونيو القادم مضيفا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.







