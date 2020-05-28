فضيحة جديدة في سجن الدوحة المركزي.. النزلاء دون طعام بعد إصابة طاقم المطبخ بفيروس كورونا

كشف مصادر "صدى البلد" داخل سجن الدوحة المركزي عن فضيحة جديدة تهز أركان النظام القطري، على خلفية تفشي فيروس كورونا داخل سجن الدوحة المركزي.





وأوضحت المصادر أن النزلاء في سجن الدوحة اليوم لم يتناولوا وجبات الإفطار أو الغداء بسبب إصابة طاقم المطبخ بالسجن بفيروس كورونا، وهو ما حال دون إعداد وجبات الإفطار للسجناء.





وأوضحت المصادر أنه حتى الساعة الثالثة عصرا لم يحصل النزلاء على وجبات الافطار أو الغداء، بسبب إصابة طاقم المطبخ، وهو ما اضطر إدارة السجن إلى طلب وجبات من الخارج وقامت بإفراغها في سرافيس السجناء.





وأشارت إلى أن عدد طاقم المطبخ الذين أصيبوا بفيروس كورونا بلغ نحو 25 شخصا.





جاء ذلك بعد تأكيد إصابة 114 نزيلا في عنبر 6 بسجن الدوحة المركزي، أمس الأربعاء، بفيروس كورونا.





وكانت بداية انتشار فيروس كورونا في سجن الدوحة من خلال إصابة عدد من العاملين والنزلاء بعنبر 5 في سجن الدوحة، وبعدها انتقل الفيروس إلى عنبر 6 وباقي عنابر سجن الدوحة المركزي.





وتنكر الحكومة القطرية تفشي الفيروس على الرغم من التقارير التي نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن انتشار الفيروس داخل السجن، ومطالبتها السلطات القطرية بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لحماية أرواح السجناء.





وأطلقت السلطات القطرية سراح تاجر مخدرات من داخل عنبر 5 بعد انتشار فيروس كورونا بالعنبر، وقالت مصادرنا إن تاجر المخدرات حصل على عفو خاص بعد اتصالات وممارسة ضغوط على الحكومة القطرية.