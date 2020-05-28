AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فضيحة جديدة في سجن الدوحة المركزي.. النزلاء دون طعام بعد إصابة طاقم المطبخ بفيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 04:40 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
كشف مصادر "صدى البلد" داخل سجن الدوحة المركزي عن فضيحة جديدة تهز أركان النظام القطري، على خلفية تفشي فيروس كورونا داخل سجن الدوحة المركزي.

وأوضحت المصادر أن النزلاء في سجن الدوحة اليوم لم يتناولوا وجبات الإفطار أو الغداء بسبب إصابة طاقم المطبخ بالسجن بفيروس كورونا، وهو ما حال دون إعداد وجبات الإفطار للسجناء.

وأوضحت المصادر أنه حتى الساعة الثالثة عصرا لم يحصل النزلاء على وجبات الافطار أو الغداء، بسبب إصابة طاقم المطبخ، وهو ما اضطر إدارة السجن إلى طلب وجبات من الخارج وقامت بإفراغها في سرافيس السجناء.

وأشارت إلى أن عدد طاقم المطبخ الذين أصيبوا بفيروس كورونا بلغ نحو 25 شخصا.

جاء ذلك بعد تأكيد إصابة 114 نزيلا في عنبر 6 بسجن الدوحة المركزي، أمس الأربعاء، بفيروس كورونا.

وكانت بداية انتشار فيروس كورونا في سجن الدوحة من خلال إصابة عدد من العاملين والنزلاء بعنبر 5 في سجن الدوحة، وبعدها انتقل الفيروس إلى عنبر 6 وباقي عنابر سجن الدوحة المركزي.

وتنكر الحكومة القطرية تفشي الفيروس على الرغم من التقارير التي نشرتها منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن انتشار الفيروس داخل السجن، ومطالبتها السلطات القطرية بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لحماية أرواح السجناء.

وأطلقت السلطات القطرية سراح تاجر مخدرات من داخل عنبر 5 بعد انتشار فيروس كورونا بالعنبر، وقالت مصادرنا إن تاجر المخدرات حصل على عفو خاص بعد اتصالات وممارسة ضغوط على الحكومة القطرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيئة شئون المحررين الفلسطينيين: لا صحة لظهور 4 حالات كورونا بين الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال

وسط عجز السلطات.. كورونا يستوحش في السجون الأمريكية

هيومن رايتس ووتش: فيروس كورونا انتشر في سجن الدوحة المركزي

منظمة أمريكية تحذر: سكان قطر مهددون بالإصابة بفيروس كورونا

كيف فضحت كورونا الجوانب الأخلاقية للنظام القطري؟

بشهادة مصريين.. صدى البلد يفضح فظائع نظام تميم داخل سجن الدوحة المركزي

ترشيحاتنا

هل يجوز جمع الشفع والوتر في ثلاث ركعات؟ .. أمين الفتوى يجيب

عزل منزلي.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة مخالطة مستشاره المصاب بكورونا

ذروة كورونا بعد أسبوعين.. شروط غرفة العزل المنزلي

رئيس الوزراء: ضم منظومة الشكاوى الحكومية لمساعدة وزارة الصحة لتلقي بلاغات مصابي كورونا

الحكومة تكشف حقيقة اختراق تطبيق "صحة مصر" بيانات أصحابه

أخبار الرياضة| شوبير يوجه رسالة لـ شيكابالا.. مفاجأة بعد إصابة محمود سعد بـ كوورنا.. القبض على مهاجم منتخب المغرب

AdvertisementS

عزل منزلي.. محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة مخالطة مستشاره المصاب بكورونا

بيان حكومي جديد حول خطط مواجهة فيروس كورونا بعد قليل

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

اعتبارا من السبت.. حظر التجول من 8 مساء.. والمواصلات العامة تعود للعمل.. وهذه الخدمات مستثناة

رئيس الوزراء: ضم منظومة الشكاوى الحكومية لمساعدة وزارة الصحة لتلقي بلاغات مصابي كورونا

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

الخفافيش بريئة.. تقارير طبية تؤكد تخليق فيروس كورونا معمليا

صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

تأكيدا لـ صدى البلد.. اتحاد الكرة يعلن إصابة محمود سعد بـ كورونا

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد ولاية أمريكية وأكثر من مليون نسمة

بشرة خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

آلام صعبة التحمل.. أعراض الانزلاق الغضروفي