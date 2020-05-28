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رياضة

خروج المنسق الإعلامي لنادي أسوان من الحجر الصحي

الخميس 28/مايو/2020 - 04:51 م
المنسق الإعلامي لنادي
المنسق الإعلامي لنادي أسوان
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رباب الهوارى
صرح عمرو يحيي المنسق الإعلامى بنادي أسوان، في تصريحات خاصة لصدى البلد من داخل الحجر الصحي بإسنا، أن مسئولى مستشفي الحجر الصحي قد قرروا خروجه اليوم.


وأكد عمرو يحيي بأن الحالة الصحية له قد تحسنت خلال الأيام الماضية، وأن التحاليل الخاصة به أثبتت سلبية النتائج مرتين علي مدار 48 ساعة ليتعافى تماما ويغادر العزل.

وااختتم عمرو يحيي حديثه بتقديم الشكر للجميع لتقديم الدعم له والاطمئنان علي حالته، داعيا الله بسلامة الجميع.


وكان مسئولو نادي أسوان تلقوا ضربة موجعة بعد تأكد إصابة الناقد والمحلل الرياضي ومدير المركز الإعلامى عمرو يحيي بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعلاج بمستشفى الحجر الصحي بإسنا.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
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