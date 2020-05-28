خروج المنسق الإعلامي لنادي أسوان من الحجر الصحي

صرح عمرو يحيي المنسق الإعلامى بنادي أسوان، في تصريحات خاصة لصدى البلد من داخل الحجر الصحي بإسنا، أن مسئولى مستشفي الحجر الصحي قد قرروا خروجه اليوم.
وأكد عمرو يحيي بأن الحالة الصحية له قد تحسنت خلال الأيام الماضية، وأن التحاليل الخاصة به أثبتت سلبية النتائج مرتين علي مدار 48 ساعة ليتعافى تماما ويغادر العزل.
وااختتم عمرو يحيي حديثه بتقديم الشكر للجميع لتقديم الدعم له والاطمئنان علي حالته، داعيا الله بسلامة الجميع.
وكان مسئولو نادي أسوان تلقوا ضربة موجعة بعد تأكد إصابة الناقد والمحلل الرياضي ومدير المركز الإعلامى عمرو يحيي بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعلاج بمستشفى الحجر الصحي بإسنا.
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.