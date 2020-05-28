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برلمان

الوفد يُطلق حملة لفحص العاملين بالحزب والجريدة ضد فيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 04:49 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أنه تم الاتفاق مع الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس مجلس إدارة الصحيفة، على إطلاق حملة صحية كبرى، لفحص جميع العاملين بالصحيفة والبوابة الإلكترونية فحصًا شاملًا، تحقيقا للإجراءات الاحترازية السريعة التي بدأها الحزب لمحاصرة ومواجهة فيروس كورونا .

وأضاف أبو شقة: «وفيما يتعلق بالعاملين بالحزب، فإنه سوف يتم فحصهم جميعًا فحصًا شاملًا تباعا».

وتهدف الحملة الصحية التي تنطلق غدًا الجمعة إلى حماية جميع العاملين بالحزب والمؤسسة الصحفية من أخطار الفيروس القاتل الذي تحول إلى جائحة تهدد العالم أجمع.

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وسيتم التعامل مع الحالات المصابة من قبل لجنة طوارئ الصحية المشكلة لمكافحة كورونا برئاسة الدكتور محمد نصر للتعامل معها وفق الضوابط اللازمة.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة بفحص30 موظفًا على أن يتم خضوع باقي الموظفين للفحص تباعًا، لتكون الأولوية للحالات المخالطة للمرضى والمشتبه فيها.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قد قرر تشكيل لجنة طوارئ برئاسة الدكتور محمد نصر عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحة بالحزب، وتهدف اللجنة إلى التواصل مع كافة العاملين والموظفين والصحفيين بحزب وجريدة الوفد والبوابة الإلكترونية، ومتابعة الحالة الصحية لمن يشكو من أي أعراض متعلقة بالأمراض الصدرية التي قد تكون مقدمة للإصابة بالفيروس.

كما تضمن القرار أن تكون مهمة اللجنة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي حالة يُشتبه في إصابتها بهذا الفيروس ولها كافة الصلاحيات، في الاتصال بأي جهة تنفيذية أو طبية لسرعة التعامل مع الحالة.
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