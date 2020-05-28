أحمد زاهر لـ نجيب ساويرس: الاستاذ عمر الشريف ميتعوضش





رد نجيب ساويرس عليه قائلا : وينستون تشرشل وجون كينيدي.





فقامت متابعة بالرد عليه مرة اخرى قائلة: الملكة اليزابيث واكيد بيحصل ربي يطول بعمرها وعمر الشريف كان حلم اشوفه بس للاسف.





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تفاعل معها رجل الاعمال نجيب ورد عليها " انا شفت الاتنين ... عمر الشريف كاريزما طاغية وذكاء ولطف غير عادى.





وشارك الفنان احمد زاهر الحوار مع نجيب ساويرس وقام بالرد عليه قائلا : الاستاذ عمر الشريف ميتعوضش ⁦.





يذكر احدث تصريحات نجيب ساويرس كانت حول مطالبته بالإعلان عن موعد محدد لفتح الباب أمام السياحة في مصر حتى يتمكن من يخطط للقيام بـ اجازة أن يدرج السياحة في مصر ضمن رحلته السياحية .



انا شفت الاتنيين ... عمر الشريف كاريزما طاغية و ذكاء و لطف غير عادى ! https://t.co/nNxH4vwy8Y — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 28, 2020