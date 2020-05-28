لتنشيط مبيعاتها.. المحاريث والهندسة توقع اتفاقية للبيع بالتقسيط

كشف محمد حسنين رضوان رئيس مجلس ادارة شركة المحاريث والهندسة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ، عن توقيع اتفاقية تعاون بين المحاريث الهندسية وشركة آمان للخدمات المالية.
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وقال رضوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الاتفاقية تساهم فى تنشيط مبيعات الشركة فى ظل تراجع القوة الشرائية للمستهلكين عبر البيع بالتقسيط من خلال آمان.
و أضاف رضوان ، أن شركته تستهدف زيادة ايراداتها و ارباحها و تقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة البيع و الشراء و البحث عن بدائل غير التقليدية لترويج و تسويق منتجات المحاريث الهندسية.
أكد رضوان ، أن استراتيجية التطوير تعتمد على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الاسم التجارى للشركة داخل الاسواق المحلية و التعاون مع شركات عالمية لتحديث المعدات و الالات لانتاج عالى الجودة
وتوفر شركة المحاريث والهندسة احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية فضلا عن بتوزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة.
أقرا ايضا...المحاريث الهندسية: إنتاج بوابات للتعقيم والبدء فى تسويقها عقب إجازة العيد
وقال رضوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الاتفاقية تساهم فى تنشيط مبيعات الشركة فى ظل تراجع القوة الشرائية للمستهلكين عبر البيع بالتقسيط من خلال آمان.
و أضاف رضوان ، أن شركته تستهدف زيادة ايراداتها و ارباحها و تقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة البيع و الشراء و البحث عن بدائل غير التقليدية لترويج و تسويق منتجات المحاريث الهندسية.
أكد رضوان ، أن استراتيجية التطوير تعتمد على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الاسم التجارى للشركة داخل الاسواق المحلية و التعاون مع شركات عالمية لتحديث المعدات و الالات لانتاج عالى الجودة
وتوفر شركة المحاريث والهندسة احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية فضلا عن بتوزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة.