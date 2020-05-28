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اقتصاد

لتنشيط مبيعاتها.. المحاريث والهندسة توقع اتفاقية للبيع بالتقسيط

الخميس 28/مايو/2020 - 05:59 م
المهندس محمد حسنين
المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث
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علياء فوزى
كشف محمد حسنين رضوان رئيس مجلس ادارة شركة المحاريث والهندسة التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ، عن توقيع اتفاقية تعاون بين المحاريث الهندسية وشركة آمان للخدمات المالية.

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وقال رضوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن الاتفاقية تساهم فى تنشيط مبيعات الشركة فى ظل تراجع القوة الشرائية للمستهلكين عبر البيع بالتقسيط من خلال آمان.

و أضاف رضوان ، أن شركته تستهدف زيادة ايراداتها و ارباحها و تقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة البيع و الشراء و البحث عن بدائل غير التقليدية لترويج و تسويق منتجات المحاريث الهندسية.

أكد رضوان ، أن استراتيجية التطوير تعتمد على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الاسم التجارى للشركة داخل الاسواق المحلية و التعاون مع شركات عالمية لتحديث المعدات و الالات لانتاج عالى الجودة

وتوفر شركة المحاريث والهندسة احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية فضلا عن بتوزيع منتجات المصانع المحلية وكذلك السلع المستوردة.
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