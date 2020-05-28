خروج نجم سلة الزمالك من العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

كشف احمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن نجم كرة السلة السابق بالنادي الأبيض شعبان عبدالوهاب، الذي يعاني من عدوى فيروس كورونا المستجد، خرج من العناية المركزة بالمستشفى الذي يتواجد به حاليًا.
واضاف عبدالفتاح أن عبدالوهاب تم نقله لغرفة عادية وباتت حالته مستقرة.
واضاف أنه يتم عمل مسحة جديدة له للتأكد من سلامته وتعافيه بشكل كامل من عدوى الفيروس.
وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اإن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء يتابع بشكل مستمر حالة شعبان من أجل الاطمئنان عليه.
وكان مرتضى منصور أجرى اتصالات مكثفة بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة للبحث عن مستشفى لعلاج نجم الزمالك السابق عقب إصابته بعدوى فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.