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أخبار البلد

وفاة أشهر بائع جرايد بالقصر العيني بـ كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 05:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

توفى اليوم أشهر بائع صحف بشارع القصر العيني بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد .


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يعد "محمد جرايد" أشهر بائع جرائد فى شارع القصر العينى يعمل ليل نهار ورغم انخفاض حجم مبيعات الصحف والمجلات خلال السنوات الماضية إلا أنه ظل صامدا أمام الركود وظل محتفظا بمهنته التى ورثها من والده.


يبعد كشك محمد جرايد على بعد أمتار قليلة من مؤسسة روز اليوسف يتردد عليه يوميا عشرات الصحفيين العاملين بالمؤسسات القريبة منه "روزاليوسف والمصرى اليوم ودار الهلال وجريدة الشروق ".


ونعى العاملون بمؤسسة " روزاليوسف " وفاة محمد جرايد الذي يعمل هو وعائلته منذ عقود طويلة ويقبل إليه الجميع لمعرفة اتجاهات القرأ والمبيعات للصحف الورقية.

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