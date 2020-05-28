AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أحمد موسى يوجه رسائل إلى اللص الهارب محمد علي بشأن كورونا.. شاهد

الخميس 28/مايو/2020 - 05:58 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
مريم عزت
نشر الاعلامى  احمد موسى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " مجموعة صور لاطباء دول العالم بما فيهم مصر، بعدما قال الارهابى محمد على إن الأطقم الطبية في مصر لا ترتدي نفس ملابس الوقاية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. 

وكتب احمد موسى على الصور قائلا : الي اللص الهارب.. خرج علينا المعتوه الهارب الحرامي يتحدث بما لا يعلم وقال إن الأطقم الطبية في مصر لا ترتدي نفس ملابس الوقاية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
 

اقرا ايضا :

واضاف ان الهارب مكلف يقول ما يملي عليه من أعداء الوطن ، أكبر عدد من الوفيات والإصابات في الأطقم الطبية في هذه الدول، لا أحد يزايد علي دعم الدولة للأطقم الطبية منذ اللحظة الأولي وتوفير المستلزمات الطبية لهم بالمواصفات المحددة من منظمة الصحة العالمية ، الجميع عليهم واجب التصدي لأعداء مصر وعدم تصديق ما يروجون له من تدليس وأكاذيب.

وانهى كلامه بان  أطباء مصر لن يلتفتوا سوي لعملهم وكل واحد منا في موقعه يخدم بلده حتي ننتصر في الحرب علي الإرهاب وكورونا والشائعات.. وسوف ينصرنا الله ويحفظنا من هذا الوباء ونخرج منه أقوي.

**والصور التالية للأطقم الطبية في دول العالم



الي اللص الهارب .. خرج علينا المعتوه الهارب الحرامي يتحدث بما لا يعلم وقال أن الأطقم الطبية في مصر لا ترتدي نفس ملابس...

Posted by ‎احمد موسى - على مسئوليتي‎ on Thursday, May 28, 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسمة وهبة تقدم التحية للأطقم الطبية خلال مواجهة فيروس كورونا

أحمد موسى يطالب الجمهور بعدم الضغط على الأطقم الطبية المواجهين لكورونا.. فيديو

تعرف على عدد حالات المصابين بكورونا بين الأطقم الطبية والمرضى بمستشفيات بنها الجامعية

نائب محافظ المنوفية: مسح طبي للأطقم الطبية بمستشفى الباجور وتوفير مكان للعزل.. فيديو

أحمد موسى: الرئيس السيسي قرر معاملة شهداء الأطقم الطبية مثل أبطال الجيش والشرطة

وزيرة الصحة: إجراء 19 ألف تحليل للأطقم الطبية خاص بفيروس كورونا حتى الآن

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق نجيب ساويرس على فيلم متداول يصفه بـ"المليونير البخيل"

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

اتحاد الكرة يرفض الحجر الصحي 14 يوما بعد إصابة محمود سعد .. تفاصيل

القارة العجوز تموت ..رقم مرعب لـ وفيات كورونا في أوروبا

بعد إصابة محمود سعد .. موظفو الجبلاية تحت الحجر الصحي وشادي محمد استثناء

العنب المصري يغزو دول العالم في ظل جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انزل شغلك في أمان.. الكمامة والتباعد سلاح لمواجهة فيروس كورونا

لا تؤذي الإنسان.. 10 معلومات عن حشرة الزيز

بالأسود المخطط.. ريهام أيمن تتألق فى أحدث جلسة تصوير