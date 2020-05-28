أحمد موسى يوجه رسائل إلى اللص الهارب محمد علي بشأن كورونا.. شاهد

نشر الاعلامى احمد موسى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " مجموعة صور لاطباء دول العالم بما فيهم مصر، بعدما قال الارهابى محمد على إن الأطقم الطبية في مصر لا ترتدي نفس ملابس الوقاية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وكتب احمد موسى على الصور قائلا : الي اللص الهارب.. خرج علينا المعتوه الهارب الحرامي يتحدث بما لا يعلم وقال إن الأطقم الطبية في مصر لا ترتدي نفس ملابس الوقاية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
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واضاف ان الهارب مكلف يقول ما يملي عليه من أعداء الوطن ، أكبر عدد من الوفيات والإصابات في الأطقم الطبية في هذه الدول، لا أحد يزايد علي دعم الدولة للأطقم الطبية منذ اللحظة الأولي وتوفير المستلزمات الطبية لهم بالمواصفات المحددة من منظمة الصحة العالمية ، الجميع عليهم واجب التصدي لأعداء مصر وعدم تصديق ما يروجون له من تدليس وأكاذيب.
وانهى كلامه بان أطباء مصر لن يلتفتوا سوي لعملهم وكل واحد منا في موقعه يخدم بلده حتي ننتصر في الحرب علي الإرهاب وكورونا والشائعات.. وسوف ينصرنا الله ويحفظنا من هذا الوباء ونخرج منه أقوي.
**والصور التالية للأطقم الطبية في دول العالم
الي اللص الهارب .. خرج علينا المعتوه الهارب الحرامي يتحدث بما لا يعلم وقال أن الأطقم الطبية في مصر لا ترتدي نفس ملابس...Posted by احمد موسى - على مسئوليتي on Thursday, May 28, 2020