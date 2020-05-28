أحمد موسى يوجه رسائل إلى اللص الهارب محمد علي بشأن كورونا.. شاهد

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واضاف ان الهارب مكلف يقول ما يملي عليه من أعداء الوطن ، أكبر عدد من الوفيات والإصابات في الأطقم الطبية في هذه الدول، لا أحد يزايد علي دعم الدولة للأطقم الطبية منذ اللحظة الأولي وتوفير المستلزمات الطبية لهم بالمواصفات المحددة من منظمة الصحة العالمية ، الجميع عليهم واجب التصدي لأعداء مصر وعدم تصديق ما يروجون له من تدليس وأكاذيب.





وانهى كلامه بان أطباء مصر لن يلتفتوا سوي لعملهم وكل واحد منا في موقعه يخدم بلده حتي ننتصر في الحرب علي الإرهاب وكورونا والشائعات.. وسوف ينصرنا الله ويحفظنا من هذا الوباء ونخرج منه أقوي.





**والصور التالية للأطقم الطبية في دول العالم