سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنك الأهلى المصري 28-5-2020

ننشر اسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام اليوم الخميس 28 مايو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى
ويرصد "صدى البلد" اسعار الدولار والعملات الاجنبية
بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 15.79جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس
سجل سعر اليورو 17.26 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.
أقرا ايضا ...سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 28 - 5 - 2020
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.35 جنيه للشراء و 19.62 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 16.23جنيه للشراء و 16.46 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.63جنيه للشراء و 1.66 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الخميس
سجل 100 ين يابانى 14.63 جنيه للشراء و 14.79 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..الدولار ب 15.92 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم
واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع .
شاهد ايضا ...
ويرصد "صدى البلد" اسعار الدولار والعملات الاجنبية
بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 15.79جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس
سجل سعر اليورو 17.26 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.
أقرا ايضا ...سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 28 - 5 - 2020
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.35 جنيه للشراء و 19.62 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 16.23جنيه للشراء و 16.46 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.63جنيه للشراء و 1.66 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الخميس
سجل 100 ين يابانى 14.63 جنيه للشراء و 14.79 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..الدولار ب 15.92 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم
واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع .
شاهد ايضا ...