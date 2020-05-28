AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنك الأهلى المصري 28-5-2020

الخميس 28/مايو/2020 - 07:31 م
سعر الدولار و العملات
سعر الدولار و العملات الاجنبية اليوم الخميس
Advertisements
علياء فوزى
ننشر اسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام اليوم الخميس 28 مايو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى

ويرصد "صدى البلد" اسعار الدولار والعملات الاجنبية

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 15.79جنيه للشراء و 15.89 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس
سجل سعر اليورو 17.26 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع.

أقرا ايضا ...سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 28 - 5 - 2020


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.35 جنيه للشراء و 19.62 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 16.23جنيه للشراء و 16.46 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.63جنيه للشراء و 1.66 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الخميس

سجل 100 ين يابانى 14.63 جنيه للشراء و 14.79 جنيه للبيع .

أقرأ ايضا ..الدولار ب 15.92 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع .

شاهد ايضا ...

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد

استقرار الدولار وتراجع العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-4-2020

استقرار الدولار.. تراجع العملات الأجنبية اليوم السبت

استقرار الدولار و تراجع العملات الأجنبية الثلاثاء 28-4-2020

أسعار الدولار والعملات العملات الأجنبية اليوم السبت 2-5-2020

سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-5-2020

ترشيحاتنا

بعد إصابة محمود سعد.. إجراء صارم من اتحاد الكرة قبل عودة الموظفين

ربنا يزيح الغشاوة من قلوبهم ..أول تعليق من رجاء الجداوي حول شائعة وفاتها

انتصرت على الفيروس وماتت من الفرحة.. ماذا حدث مع متعافية كورونا في قنا

الزمالك يرفض التعاقد مع كوليبالي لاعب الأهلي الهارب

العنب المصري يغزو دول العالم في ظل جائحة كورونا

بالأسود القصير .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة تبرز جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإخوات الثلاث.. ظهور رشا شيحة مع شقيقتيها هنا وحلا بإطلالات مختلفة

بالأسود القصير .. نوال الزغبي تتألق بإطلالة تبرز جمالها

بديل مراكز التجميل.. 6 فوائد غير متوقعة لـ الحلزون على البشرة