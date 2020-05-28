لادعائه بأنه المهدي المنتظر .. حبس أحد رواد صفحات التواصل الاجتماعي لقيامه بنشر معلومات مغلوطة

قررت النيابة العامة بكوم حمادة، برئاسة المستشار أحمد رضوان، رئيس النيابة، اليوم الخميس، حبس موظف بالوحدة المحلية بكوم حمادة لنشره فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه أنه المهدي المنتظر وترويجه أفكارا مغلوطة عن الدين الإسلامي.





وكانت حالة من الاستياء الشديد والغضب العارم سادت بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك اثر تداول النشطاء علي مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، فيديو لشخص يقوم بنشر معلومات مغلوطة عن الدين الإسلامي ويزعم أنه المهدي المنتظر من خلال الفيديو الذي شاركه الكثير من الرواد.









وتم الابلاغ عن الواقعة و تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب الفيديو يدعى "ع.ف .د"54سنة حاصل على دبلوم فني

. يقوم بشن هجوم شديد على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف الذى وصف علماءه بالضالين.





وتم القبض على المتهم وتمت إحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4303 ادارى قسم شرطة كوم حمادة لسنة .2020.

وتبين من خلال المنشورات علي صفحة المتهم زعمه الانتماء إلي الاشراف المنتسبين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وادعاؤه أن له بعض المعجزات.