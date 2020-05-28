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تعليم

"الدراسات الاسلامية" بـ أزهر الاسكندرية تحدد موعد الاختبار الشفوي للطالبات الكفيفات

الخميس 28/مايو/2020 - 06:15 م
طالبات الأزهر
طالبات الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الازهر بالاسكندرية، عن موعد الاختبار الشفوي للطالبات الكفيفات للعام الدراسي الحالي. 

وأوضحت الكلية، أنه بالنسبة للطالبات الكفيفات المقيدات بفرق النقل فقط، من ترغب منهن في الاختبار الشفوي فعليها الحضور للكلية مع مرافقها في اليوم التالي للجدول المقرر على زميلاتهن المبصرات من نفس الفرقة. 

وتابعت : اختبار الفرقة الأولى قسم الشريعة للمبصرات مثلا يكون يوم السبت، فهنا تحضر الطالبات الكفيفات يوم الأحد من العاشرة صباحا لتختبر شفويا في نفس المادة للمبصرات اللواتي امتحنّ اليوم السابق. 


وأوضحت بأنه بناء على كذلك عند كل مادة في الجدول تحضر الطالبة الكفيفة في اليوم التالي لها للاختبار، وعند مواجهة أي عقبات عليهن 
التوجه لمكتب العميدة أو وكيلتي الكلية. 

وناشدت الكلية كل طالبة أن تتواصل مع زميلتها الكفيفة لتخبرها بهذا القرار والموعد، لأن الكلية تتواصل مع الطالبات الكفيفات ولكن بعضهن قد غيرن أرقام الهواتف المحمولة. 


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